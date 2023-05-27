تكريم شابيْن أنقذا رجلًا وأبناءه الثلاثة من الغرق بالجبيل الصناعية

نظم أحد المواطنين في محافظة الجبيل، حفل تكريم كبير لشابين أنقذا حياة ابنه وأحفاده؛ مقدمًا لهما الإشادة والهدايا التقديرية، نظير عملهما البطولي.
الشابان المُكَرّمان قاما بعمل بطولي تَمَثل في إنقاذ أب وأطفاله الثلاثة من الغرق أثناء تنزههم في شاطئ مردومة بالجبيل الصناعية.
وكان الأطفال قد ابتعدوا، وحاول الأب اللحاق بهم وإنقاذهم؛ إلا أنه لم يتمكن من ذلك؛ ليتدخل الشابان ويساهما في إخراجهم إلى الشاطئ، قبل أن يُبلغا الجهات المختصة التي شرعت في نقلهم إلى المستشفى، ومن ثم خروجهم بكامل عافيتهم.
من جانبه عبّر منظم حفل التكريم للشابين، المواطن "عبدالإله بن غزاي العتيبي"، عن شكره الجزيل للشابين، قائلًا: إنها ليلة لا تُنسى، نكرّم فيها بطلين من الأبطال، بعد أن قاما بعمل بطولي يتمثل في إنقاذ أرواحٍ مِن غرق محقق، وهما "سالم الشمري" و"عبدالسلام الزهراني".
وأكد أنها رسالة من البطلين للأجيال المقبلة في الشجاعة والإقدام، قائلًا: إن كل كلمات الشكر والتقدير لا توفيهما حقهما، وما قمنا به تجاههما في هذا الحفل؛ ما هو إلا واجب علينا، والأجر الكبير لهما من عند الله سبحانه وتعالى.
من جانبه عبّر والد الأطفال، عن شكره الجزيل للشابين؛ داعيًا الله عز وجل، أن يُجزل لهما العطاء والمثوبة.
كما وجّه شكره للجهات الحكومية والأمنية التي باشرت حادثة الغرق، وتقديم كل الخدمات والرعاية لأبنائه حتى خروجهم من المستشفى بسلام.
فيما قال المنقذ سالم الشمري: "الحمد لله على سلامة صايل وأبنائه، وكل كلمات الشكر والتقدير لهم على هذا الحفل، وما قمنا به ما هو إلا واجب علينا". بينما أكد المنقذ عبدالسلام الزهراني، أن ما صنعوه هو واجب وطني ومجتمعي.