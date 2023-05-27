تكريم شابيْن أنقذا رجلًا وأبناءه الثلاثة من الغرق بالجبيل الصناعية

وكان الأطفال قد ابتعدوا، وحاول الأب اللحاق بهم وإنقاذهم؛ إلا أنه لم يتمكن من ذلك؛ ليتدخل الشابان ويساهما في إخراجهم إلى الشاطئ، قبل أن يُبلغا الجهات المختصة التي شرعت في نقلهم إلى المستشفى، ومن ثم خروجهم بكامل عافيتهم.