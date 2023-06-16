في ظل خدمات متكاملة.. جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

وتتم تغطية أعمال الصيانة كافة وإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من جاهزية الأنظمة، كالنظام الصوتي بالمسجد الحرام، وأنظمة الطاقة غير المنقطعة و(2353) حساساً وكاسراً لأنظمة إنذار الحريق، والتأكّد من نوعية عمل جميع وحدات التكييف (AHU) و أخذ قياسات درجات الحرارة داخل المصليات لتأكد من كفاءة التبريد ومدى التناسب مع درجات الحرارة الخارجية.