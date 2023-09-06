بالفيديو: شاهد من داخل المركز الإعلامي الدولي.. هكذا تستعد الهند لقمة "العشرين"

تستعد الهند لقمة قادة مجموعة العشرين؛ حيث يسير العمل في العاصمة نيودلهي على قدم وساق لاستقبال الحدث العالمي البارز، الذي يجتمع فيه قادة أكبر 20 اقتصاداً في العالم؛ لمناقشة الكثير من القضايا، ومجابهة التحديات التي تواجه البشرية.
واستعدت نيودلهي للحدث العالمي البارز عبر توفير المرافق الشاملة، وكل السبل للصحفيين والإعلاميين القادمين من كل أنحاء العالم؛ لتغطية القمة المزمع عقدها يومي 9 و10 سبتمبر الجاري، من خلال المركز الإعلامي الدولي في مجمع "بهارات ماندابام".
ونشر، أريندام باجتشي، المتحدث الرسمي لوزير الخارجية الهندي، مقطع فيديو يستعرض فيه الإمكانيات الكبيرة للمركز الإعلامي الدولي، والمنتظر منه تقديمه لضيوفه من الإعلاميين.
ويحتوي المركز على قاعات فسيحة، و9 مناطق عمل، واستوديوهات حديثة مجهزة، و6 قاعات لعقد اللقاءات والحوارات الإعلامية، وأخرى لتقديم الإحاطات الإعلامية، علاوة على مساحات العمل المفتوحة، بالإضافة إلى نحو 1300 مكان مخصص للإعلاميين، ومجهز بأجهزة الكمبيوتر؛ لمتابعة تحرير التقارير، والأخبار، والمواد الإعلامية والصحفية المختلفة.
كما يوفر المركز الضخم مناطق مخصصة للمسؤولين الأجانب، ومسؤولي السفارات الأجنبية، بالإضافة إلى ذلك فالمركز مجهز بخدمة إنترنت عالية السرعة، ومركز للبث، علاوةً على الاستراحات، ومناطق الترفيه، والكبائن الإعلامية، ومواقع البث المباشر، وغيرها من الخدمات الإعلامية المميزة التي يوفرها المركز.