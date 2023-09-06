بالفيديو: شاهد من داخل المركز الإعلامي الدولي.. هكذا تستعد الهند لقمة "العشرين"

ويحتوي المركز على قاعات فسيحة، و9 مناطق عمل، واستوديوهات حديثة مجهزة، و6 قاعات لعقد اللقاءات والحوارات الإعلامية، وأخرى لتقديم الإحاطات الإعلامية، علاوة على مساحات العمل المفتوحة، بالإضافة إلى نحو 1300 مكان مخصص للإعلاميين، ومجهز بأجهزة الكمبيوتر؛ لمتابعة تحرير التقارير، والأخبار، والمواد الإعلامية والصحفية المختلفة.