مركز للجينوم في الرياض يوفر خدمات التشخيص الجيني الشامل لدول "التعاون"

واستناداً إلى خبرة فريق دولي من علماء الوراثة والخبراء الطبيين وعلماء البيانات، سيعكس مركز الرياض واحدة من أكثر منظمات التكنولوجيا الحيوية الوراثية ابتكارًا في العالم، وسيوفر معرفته للأطباء، ويتعاون مع جميع صانعي القرار الطبي، ويدعم مواصلة تحسين البنية التحتية للرعاية الصحية السعودية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى ذلك يعتقد الشركاء أنه مع التبني العالمي لتسلسل الجينوم الكامل باعتباره السطر الأول من الاختبارات الجينية، سيبدأ العصر الجيني بكامل القوة يغير المعادلة في المجال الطبي في فترة زمنية قصيرة.