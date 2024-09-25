43 ْمئوية.. "الأحساء" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة 12

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأربعاء.
وأوضح المركز أن الأحساء سجّلت أعلى درجة حرارة 43 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 12 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 42 ْمئوية في المدينة المنوّرة والدمام، و41 درجة بمكة المكرّمة والعُلا وحفر الباطن والدهناء والصمان، و40 درجة في كل من: الخرج وينبع والتنهات.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ12 درجة، تليها أبها 17 درجة، والباحة 18 ْمئوية، والقريات 19، وطريف 20 درجة.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى-، إلى استمرار الفرصة أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة.
كما تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية؛ يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران.