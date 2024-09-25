43 ْمئوية.. "الأحساء" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة 12

وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 42 ْمئوية في المدينة المنوّرة والدمام، و41 درجة بمكة المكرّمة والعُلا وحفر الباطن والدهناء والصمان، و40 درجة في كل من: الخرج وينبع والتنهات.