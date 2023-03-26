ولي العهد يغادر المدينة المنورة وأمير المنطقة ونائبه في مقدمة مودعيه

وقد غادر بمعية سمو ولي العهد: الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، و الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.