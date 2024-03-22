حتى لا تصبح حياتكم كابوسًا.. "العليط" أصغر ممثّلي "يا هلي": التنمر زادني ثقة
ينصح الممثّلُ الصغير تركي العليّط، أحد المشاركين في مسلسل "يا هلي" الذي يعرض على القناة السعودية، وهو من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون في دورتها الرمضانية؛ أقرانَه بعدم الالتفات إلى محاولات الاستفزاز والتنمُّر، مؤكّدًا أهميةَ تجاهلها والإعراض عنها حتى لا تتحوّل الحياة إلى "كابوس"؛ على حدّ وصفه.
وأوضح أن كلّ مواقف التنمر التي تعرّض لها زادته ثقة بنفسه، ودفعته للمزيد من النجاح والسير نحو تحقيق أهدافه وأحلامه.
وقال "العليط"، على هامش حضوره السحورَ الرمضاني السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون لـ"سبق": دوري في المسلسل كابن يتعايش مع أسرته ويتعامل مع المواقف المتنوعة في إطار كوميدي اجتماعي"، واصفًا الانطباعَ حول المسلسل بالإيجابي، متمنّيًا أنْ يحظى بإعجاب المشاهدين، مشيرًا إلى أنّ دخوله لمجال التمثيل كان بالصدفة ووجد فيه متعته وشغفه.
يُذْكَر أنّ مسلسل "يا هلي" يناقش الإيجابيات التي أحدثتها التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع السعودي، مثل تمكين المرأة، وطبيعة الحياة المعاصرة، وشارك في بطولة العمل، إلى جانب حسن عسيري، مجموعةٌ من الممثلين؛ أبرزهم: خالد الفراج، ونيرمين محسن، وفاطمة الشريف، ودريعان الدريعان.
وتدور أحداث مسلسل "يا هلي" في إطار اجتماعي معاصر حول عائلة "المدهوش" السعودية، التي تواجه تحولات كبيرة بعد أن قرّرت الانتقال إلى بيت جديد في حي راقٍ، لكن مع ظهور شخص غير متوقع، وهو والدهم سعد، بعد غياب 20 عامًا تتغير حياتهم رأسًا على عقب.