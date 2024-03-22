حتى لا تصبح حياتكم كابوسًا.. "العليط" أصغر ممثّلي "يا هلي": التنمر زادني ثقة

وتدور أحداث مسلسل "يا هلي" في إطار اجتماعي معاصر حول عائلة "المدهوش" السعودية، التي تواجه تحولات كبيرة بعد أن قرّرت الانتقال إلى بيت جديد في حي راقٍ، لكن مع ظهور شخص غير متوقع، وهو والدهم سعد، بعد غياب 20 عامًا تتغير حياتهم رأسًا على عقب.