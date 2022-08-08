"المدني" يحذر من احتمالية استمرار فرص هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان صحافي لها إلى توخي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الاثنين وحتى يوم الجمعة المقبل.