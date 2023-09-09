"الوطنية للإسكان" NHC تُطلق مشاريع سكنية جديدة ونوعية وتقدم عروضًا خاصة لزوار ستي سكيب يوم غد في الرياض

يشار إلى أن الشركة الوطنية للإسكان هي رائدة النمو في التطوير العقاري والممكنة لمنظومة العرض العقاري، وتعمل على ضخ المزيد من المشاريع السكنية الجديدة ذات الجودة العالية والخيارات المتنوعة ضمن خططها المستقبلية لتنمية المعروض العقاري، حيث أعلنت مؤخرًا عن طرحها لأكثر من 12 ألف وحدة سكنية في مختلف المشاريع التي تطورها، كما سلّمت أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، وذلك في إطار مساهمة الشركة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 برفع نسبة تملك المواطنين إلى 70%.