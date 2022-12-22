افتتاح معرض تصوير بعنوان "عدسة من أجل المساواة" بعد ورشة عمل مكثفة بتعاون سعودي – فرنسي – ألماني

وقالت بروفيسر كريمان إن ورشة العمل كانت أيضًا مكانًا يمكن للمشاركين فيه استكشاف مفهوم المساواة، من خلال تأكيد منظور كل من الرجال والنساء إلى بعضهم البعض. وقالت: "كنا نحاول الابتعاد عن الطريقة الكلاسيكية للنظر إلى النساء في عدسات التصوير الفوتوغرافي".