افتتاح معرض تصوير بعنوان "عدسة من أجل المساواة" بعد ورشة عمل مكثفة بتعاون سعودي – فرنسي – ألماني

يفتتح معرض "عدسة من أجل المساواة" للتصوير الفوتوغرافي يوم الأربعاء الموافق ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ أبوابه، بمشاركة ١٣ مصوراً من المملكة العربية السعودية. ويأتي المعرض المقام في أحلام جاليري، والذي ينظمه المركز الثقافي الفرنسي (الأليانس فرانسيز) ومركز الثقافي الألماني (جوته)، بالإضافة الى السفارة الفرنسية والألمانية، بالتعاون مع استوديو عبدالناصر غارم بعد ورشة عمل مكثفة مخصصة للتصوير الوثائقي.
ضمت ورشة العمل ثلاثة مصورين معروفين دوليًا: الألمانية سوزان كريمان، الفرنسية سكارلت كوتين والسعودية تسنيم السلطان، وركزت على تعليم التصوير الفوتوغرافي ونقل تقنياتهم ورؤيتهم الى الآخرين. وتضمنت الورشة التقاط الصور في جميع أنحاء المدينة، ومن ثم يقوم الفنانون بمراجعة أساسياتهم وصقل تقنياتهم في أستوديو غارم، الذي يشارك بشكل كبير في الحياة الثقافية في الرياض.
وقالت بروفيسر كريمان إن ورشة العمل كانت أيضًا مكانًا يمكن للمشاركين فيه استكشاف مفهوم المساواة، من خلال تأكيد منظور كل من الرجال والنساء إلى بعضهم البعض. وقالت: "كنا نحاول الابتعاد عن الطريقة الكلاسيكية للنظر إلى النساء في عدسات التصوير الفوتوغرافي".