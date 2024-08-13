خلال 6 أشهر.. إنجازات مؤسسة الأمير محمد بن فهد تُعزز "المبادرات الإنسانية"

ونفّذ مركز رؤيا لذوي الإعاقة البصرية، التابع لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، مجموعة من البرامج والدورات التدريبية الموجهة لمستفيدي ومستفيدات المؤسسة من ذوي الإعاقة البصرية؛ لتأهيلهم وتدريبهم ودعمهم بالخبرات والمهارات اللازمة؛ لتمكنهم من الانخراط في الحياة العامة ليصبحوا أعضاء نافعين لأنفسهم ومجتمعهم، لتضاف إلى الدورات السابقة والتي بلغ عددها الإجمالي قرابة الـ135 دورة استفاد منها 1660 متدربًا ومتدربة من ذوي الإعاقة البصرية، و160 ورشة عمل استفاد منها 725 من ذوي الإعاقة البصرية، تمثلت في: لغة برايل، وأساسيات الحاسب الآلي، ودورة في الأمن السيبراني، ومهارات اللغة الإنجليزية، وصناعة سخانات الشاي، وصناعة أكواب الفخار، وتعلم حياكة خيط ولوح، والفني الكفيف، وكرة الهدف، والنحات الصغير، زكرة الجرس، إضافة إلى برنامج "اسألني" يجيب فيه المعلم على أي استفسار للمكفوفين، ودورة صناعة العطور، ودورة أساسيات الطبخ والعناية الشخصية في إطار تأهيل المرأة الكفيفة ومشاركة منسوبي ومنسوبات المركز في عدد من المعارض التي تقام بين الحين والآخر وعرض منتجاتهم وأعمالهم الحرفية بدعم من المؤسسة.