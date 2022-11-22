أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء فرع الجمعية السعودية للإدارة الصحية وينوه بالجهود المبذولة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم, رئيس فرع الجمعية السعودية للإدارة الصحية بالمنطقة محمد بن سالم العمراني, وأعضاء مجلس الإدارة, الذين قدموا للسلام على سموه, بمناسبة صدور قرار إنشاء فرع للجمعية بالمنطقة, وتشكيل مجلس إدارتها.
وفي بداية اللقاء نوه أمير المنطقة بما يلقاه القطاع الصحي من دعمٍ واهتمام من القيادة الرشيدة والجهود التي تُبذل لتطوير القطاع الصحي ومنسوبيه، من خلال البرامج التدريبية، والهيئات والجمعيات المتخصصة، داعياً إلى ضرورة ابتكار البرامج النوعية التي تسهم في تطوير الكوادر الوطنية في مختلف مجالات الإدارة الصحية، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مؤكداً على دعم جميع أعمال الجمعية من قبل إمارة المنطقة والجهات الحكومية وتسخير كافة الإمكانات لإنجاح أعمالهم.
واستمع أمير المنطقة لشرح موجز عن اهداف ونشاطات الجمعية, وجهودها الرامية لرفع مستوى أداء العاملين في مجال الإدارة الصحية بالمنطقة.
من جانبه قدّم العمراني باسمه وباسم اعضاء مجلس الإداره شكرهم لأمير المنطقة على ما تفضل به من نصحٍ وتوجيه في سبيل تطوير عمل الجمعية، مثمناً لسموه الدعم الذي تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة.
حضر اللقاء مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي والرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي الدكتور عبدالإله بن محمد الحديثي.