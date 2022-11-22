أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء فرع الجمعية السعودية للإدارة الصحية وينوه بالجهود المبذولة

وفي بداية اللقاء نوه أمير المنطقة بما يلقاه القطاع الصحي من دعمٍ واهتمام من القيادة الرشيدة والجهود التي تُبذل لتطوير القطاع الصحي ومنسوبيه، من خلال البرامج التدريبية، والهيئات والجمعيات المتخصصة، داعياً إلى ضرورة ابتكار البرامج النوعية التي تسهم في تطوير الكوادر الوطنية في مختلف مجالات الإدارة الصحية، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مؤكداً على دعم جميع أعمال الجمعية من قبل إمارة المنطقة والجهات الحكومية وتسخير كافة الإمكانات لإنجاح أعمالهم.