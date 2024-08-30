القيادة تعزي رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني في حادثة انهيار سد بولاية البحر الأحمر

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة مماثلة، قال فيها: "تلقيت نبأ انهيار سد بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات؛ وأعرب لسيادتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".