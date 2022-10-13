"الأرصاد": 171 مليون نشرة جوية لجهات محلية ودولية للحد من الكوارث

أعلن المركز الوطني للأرصاد، ممثلاً مركز جدة الإقليمي للاتصالات الأرصادية، أنه بثّ أكثر من 171 مليون نشرة أرصادية للجهات المحلية والإقليمية والدولية خلال العام 2021م، فيما تجاوز عدد التحذيرات من الظواهر الجوية الحادّة الصادرة عنه، مليونًا و800 ألف.
وأوضح المركز أن ذلك يأتي في إطار السعي المستمر لتقديم خدمات ذات موثوقية عالية في مجال الأرصاد، وتعزيزاً للدور الرائد الذي تقوم به المملكة في مجال الطقس والمناخ، واستكمالاً للدور الريادي الذي يقوم به في مجال الحد من الكوارث.
ويشارك المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، الجهات المعنية الاحتفال باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث، والذي يوافق الـ 13 من أكتوبر من كل عام.
ويعد مركز جدة الإقليمي للاتصالات الأرصادية نقطة اتصال إقليمية معتمدة لتبادل معلومات الطقس والمناخ، وينبثق منه مركزين رئيسين، هما المركز الإقليمي للاتصالات ويقع تحت مظلة "المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ( WMO)"، ويقوم بتجميع وتوزيع نشرات الأرصاد الخاصة بأعمال التوقعات الجوية والمناخ.
ويعتبر المركز حلقة الوصل بين هيئات الأرصاد بدول مجلس التعاون واليمن، وبقية المراكز الإقليمية الأخرى حول العالم، وهو يقدم المعلومات التشغيلية لخدمة الملاحة الجوية والذي تُشرف عليه "المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)"، خدمات تبادل المعلومات الخاصة بالملاحة الجوية لإقليم الشرق الأوسط والمكون من 14 دولة، وبين إقليم الشرق الأوسط والدول الأخرى حول العالم، والنشرات التحذيرية ذات التأثير على سلامة الطيران، على مستوى المطارات أو الممرات الجوية، ويتم عن طريق دوائر الاتصال، على مدار الساعة وبثها للمراكز الإقليمية الأخرى، والمستفيدين من القطاعات الحكومية الأخرى.
ويعمل المركز الوطني للأرصاد ضمن منظومة الإنذار المبكر والعمل المبكر، التي تعزز من قدراته وتحقق أهدافه للحد من المخاطر ومنع نشوء مخاطر جديدة، وفق مستهدفات ومؤشرات وأطر زمنية، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة، للمشاركة في كافة الجهود لضمان توحد الرؤى الوطنية والإقليمية والدولية لإيجاد نسق عام يتم اتباعه.
ويحرص المركز، الذي يمثل أبرز الجهات التي تتعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية؛ على العمل وفق إطار مؤسسي يحقق اعلى درجات التنسيق والمتابعة، وتقديم المعلومات الدقيقة التي تساهم في تعزيز القدرات للحد من المخاطر والوقاية والتخفيف من آثارها والتعافي منها من منطلق الإنذار والعمل المبكر.
يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للحد من الكوارث عقد في مقر أمانة محافظة جدة، بحضور الجهات الحكومية ذات العلاقة، والمشاركة في أعماله من خلال تقديم ندوة عن دور الإعلام في أوقات الأزمات والكوارث والتي قدمها المتحدث الرسمي للمركز.