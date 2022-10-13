"الأرصاد": 171 مليون نشرة جوية لجهات محلية ودولية للحد من الكوارث

ويعتبر المركز حلقة الوصل بين هيئات الأرصاد بدول مجلس التعاون واليمن، وبقية المراكز الإقليمية الأخرى حول العالم، وهو يقدم المعلومات التشغيلية لخدمة الملاحة الجوية والذي تُشرف عليه "المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)"، خدمات تبادل المعلومات الخاصة بالملاحة الجوية لإقليم الشرق الأوسط والمكون من 14 دولة، وبين إقليم الشرق الأوسط والدول الأخرى حول العالم، والنشرات التحذيرية ذات التأثير على سلامة الطيران، على مستوى المطارات أو الممرات الجوية، ويتم عن طريق دوائر الاتصال، على مدار الساعة وبثها للمراكز الإقليمية الأخرى، والمستفيدين من القطاعات الحكومية الأخرى.