بالتناسب مع سكان.. توصيات علمية بزيادة أسرّة الصحة النفسية بالرياض

أوصت ندوة الصيدلة النفسية، في ختام دورتها الرابعة عشرة، بزيادة السعة السريرية في مجال الصحة النفسية بما يتناسب مع زيادة الحجم السكاني في منطقة الرياض، وألا يقتصر علاج الأعراض الانسحابية على مستشفيات الصحة النفسية بحيث يكون للمستشفيات العامة الكبيرة دور مهم في ذلك لأنها مجهزة بأقسام العناية المركزة، والتأكيد على أهمية البرامج المعتمدة في الصيدلة السريرية وتحديداً الصيدلة النفسية.