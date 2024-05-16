جامعة الملك عبدالعزيز تطلق صندوق وادي جدة لدعم براءات الاختراع والابتكار

يذكر أن شركة وادي جدة تركز على تطوير الاقتصاد المعرفي عبر الاستثمار في صناعة ونقل التقنية وتوطينها وتطويرها واستثمار براءات الاختراع والحقوق الفكرية والنماذج الصناعية، والاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المساندة والصناعات المعرفية؛ انطلاقاً من رؤيتها شريكًا مفضلًا للاستثمار المستدام؛ ووفق رسالتها المتمثلة في اكتشاف ودعم وإدارة الفرص المتميزة للاستثمار في المملكة من خلال شراكات إستراتيجية مستدامة؛ مستمدة قيم الأمانة في العمل، والإتقان والالتزام، والتواصل الفعال، والعمل بروح الفريق الواحد، إلى جانب الاحترافية في الأداء والمحافظة على المال العام وتنميته.