بمشاركة 16 دولة عربية.. اختتام النسخة الثالثة من مبادرة "الموهوبون العرب" بالرياض

اُختتمت اليوم، النسخة الثالثة من مشاركة طلبة "الموهوبون العرب" في البرامج الإثرائية الصيفية للعام 2024م، التي نظمتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة سليمان الزبن، وأمين عام المؤسسة الدكتورة آمال الهزاع، ووكيل وزارة التعليم الدكتور سعد الحربي، وعددٍ من أعضاء السلك الدبلوماسي العرب المعتمدين لدى المملكة.
وبلغ عدد الطلاب المشاركين من مبادرة الموهوبين في برامج المؤسسة لهذا العام 431 طالبًا وطالبة من 16 دولة عربية، هي: الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، سوريا، العراق، عمان، فلسطين، قطر، الكويت، ليبيا، المغرب، موريتانيا، اليمن.
وتلقى الطلبة المشاركون في البرامج التي نفذت على أيدي خبراء محليين ودوليين في مجال رعاية الموهوبين، مواد علمية وإثرائية مكثّفة في العلوم الهندسية والطبية والحيوية والكيميائية، وفي علوم الفيزياء والأرض والفضاء، والحاسب والرياضيات التطبيقية، وغيرها من العلوم التي أكسبتهم عديد المهارات العلمية والمعرفية، ومجموعة من الخبرات المتقدمة لتنمية قدراتهم الشخصية.
وتركز المبادرة التي أطلقتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، على الاستثمار في الطاقات العربية الشابة من الموهوبين والمبدعين، بما يقود إلى رعاية واستيعاب الموهوبين والمبدعين العرب، وتوفير البيئة الملائمة لهم، والاستفادة من قدراتهم النوعية، وتمكينهم لقيادة التغيير وصناعة المستقبل.
وأكدت أمين "موهبة" الدكتورة آمال الهزاع، أن هذه المبادرة النوعية تأتي دعمًا للرؤى بعيدة المدى لاكتشاف ورعاية الموهوبين في العالم العربي، وتعزيزًا للمسؤولية نحو المتطلبات والتحديات العلمية والتكنولوجية والمعرفية، وإرساء تكامل الأسس في محيطنا العربي، وللإسهام في بناء قادة المستقبل من الطاقات العربية الشابة والواعدة.
وأشارت إلى أن الريادة العالمية للمملكة العربية السعودية في تنمية القدرات البشرية الشابة الموهوبة والمبدعة، ودور مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، بوصفها تمتلك البرنامج الأكثر شمولية في رعاية الموهوبين على مستوى العالم، كانت الدافع لإطلاق هذه المبادرة تحت رعاية سمو وزير الثقافة ورئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
وفي عرضه التقديمي لمنطلقات وأهداف ومخرجات المبادرة، أوضح نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمبادرة "الموهوبون العرب" مدير إدارة التعرف والتسجيل في موهبة، فهد التميمي، أنه قد تم اكتشاف 1156 موهوبًا وموهوبةً من 17 دولة، وتقديم الرعاية لـ 839 طالبًا وطالبةً في عديد البرامج الحضورية في الجامعات السعودية وعديد من البرامج التي تنفذ لهم عن بعد، خلال الدورات الثلاث لهذه المبادرة.
وتهدف مبادرة "الموهوبون العرب"، إلى اكتشاف الموهوبين على مستوى العالم العربي؛ كونهم الرافد الأساس للازدهار، من خلال نقل تجربة المملكة الرائدة في هذا المجال، وتعزيز الشغف بالعلوم لبناء قيادات عربية واعدة، تقود العالم العربي نحو مستقبل زاهر، على اعتبار أن الاستثمار في رعايـة الموهوبين من أهم مقومات التنمية المستدامة في المجتمعات.