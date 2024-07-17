بمشاركة 16 دولة عربية.. اختتام النسخة الثالثة من مبادرة "الموهوبون العرب" بالرياض

وبلغ عدد الطلاب المشاركين من مبادرة الموهوبين في برامج المؤسسة لهذا العام 431 طالبًا وطالبة من 16 دولة عربية، هي: الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، سوريا، العراق، عمان، فلسطين، قطر، الكويت، ليبيا، المغرب، موريتانيا، اليمن.