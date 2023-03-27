محاضرات وأوراق علمية وورش عمل.. متحدثون عالميون يُشيدون بتميز مؤتمر الإبل بالأحساء

المتحدثة الأستاذ الدكتور باميلا برجر من جامعة الطب البيطري في فيينا بالنمسا والمتخصصة في مجال الوراثة قالت: إن المؤتمر شيق جدًّا ومنظم جدًّا، وهو من أفضل المؤتمرات، التي شاركت فيها منذ جائحة كورونا على الإطلاق، وكانت الجلسات العلمية على أعلى مستوى من الناحية العلمية؛ حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة بشأن تحسين سلالات الإبل، وزيادة إنتاجها من الألبان واللحوم وعن طريق تطوير طرق تشخيص الأمراض وعلاجها، واتباع برامج التحصين المطلوبة، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة في تحسين الخصوبة والتلقيح الصناعي وإدارة المشاريع المتعلقة بإنتاج الإبل.. وبسؤالها عن انطباعها عن الأحساء وجامعة الملك فيصل؛ أفادت بأن الجامعة تسير في الطريق الصحيح نحو التطوير في جميع المجالات، وأبدت إعجابها بالجامعة وبمحافظة الأحساء، وبمشاركة الطالبات واندماجهن في الدراسة بكلية الطب البيطري، وأثنت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.