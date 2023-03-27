محاضرات وأوراق علمية وورش عمل.. متحدثون عالميون يُشيدون بتميز مؤتمر الإبل بالأحساء

أجمَعَ متحدثون عالميون على النتائج المتميزة والفريدة للمؤتمر الـ6 للجمعية العالمية لأبحاث وتنمية الإبل، الذي نَظّمته جامعة الملك فيصل بالأحساء؛ ممثلة في الجمعية الطبية البيطرية السعودية، ومركز أبحاث الإبل، لمدة 5 أيام، برعاية وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان تحت شعار: "دور الإبل في الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي"، واختُتمت فعالياته والمعرض المصاحب له، مؤخرًا.
وشارك رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد الشمري، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية البيطرية السعودية الأستاذ الدكتور صلاح الشامي، ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر، مدير مركز أبحاث الإبل الدكتور فيصل بن صالح المذن، في اللقاء الاجتماعي مع الضيوف والمشاركين في المؤتمر، وأدوا العرضة السعودية، واستمعوا إلى انطباعات بعض المتحدثين عن مشاركتهم في المؤتمر، والمكاسب التي تَحققت في المراكز البحثية المتخصصة في الجامعة.
وأشاد الجميع بحسن الاستقبال والحفاوة وكرم الضيافة، طوال فترة إقامتهم في الأحساء.
واشتمل المؤتمر على 6 محاور علمية، و5 ورش عمل، وباحثين من 31 دولة في العالم.
وأوضحت باربرا بادالينو أستاذ مشارك بجامعة بولوجنا إيطاليا والمتخصصة في صحة ورعاية الحيوان، أنها استمتعت بحضور المؤتمر؛ مشيرة إلى أن حفل الافتتاح كان منظمًا جدًّا، وأُعجبت كثيرًا بالبنية التحتية لجامعة الملك فيصل، وما يتوافر لديها من إمكانيات بحثية وباحثين على مستوى متميز، وثمّنت وجود الطالبات في كلية الطب البيطري وانخراطهن في الدراسة بالكلية ومشاركتهن في أعمال المؤتمر، وتعاون الطلاب معها.
وأضافت: تم إلقاء العديد من المحاضرات خلال المؤتمر، تناولت أهم الأمراض التي تصيب الإبل وطرق علاجها وطرق الوقاية منها، وطرق تحسين إنتاجية الإبل من اللحوم والحليب، وتم عمل العديد من ورش العمل خلال أعمال المؤتمر، والتقيتُ العديد من الباحثين المتخصصين في مجال الإبل القادمين من كل دول العالم، وتبادلنا الحديث والخبرات.. ويجب علينا أن نستمر في الأبحاث والدراسات من أجل الحفاظ على صحة وسلامة ورعاية الإبل، وانطباعي عن محافظة الأحساء أنها مدينة جميلة، ونظيفة ومنظمة حقًّا، لقد سعدت بوجودي في هذا المؤتمر.
بدورها قالت المشاركة إيلينا سياني أستاذ مشارك علم الوراثة وتربية الحيوان بجامعة باري إيطاليا: سعيدة جدًّا بالعمل في مجال الإبل هذا الحيوان الرائع الذي يستطيع التكيف مع البيئة الصحراوية القاحلة، وأنا أعمل في مشروع كبير مدعم من الاتحاد الأوروبي لدراسة الصفات الوراثية وجينات الإبل في دول شمال إفريقيا خاصة؛ لفهم ومعرفة طرق عمل هذه الجينات، وكيفية التكيف مع البيئة الصحراوية عن طريق التقنيات الحيوية الحديثة على مستوى الخلية، ولقد أتيت من قبل منذ 10 سنوات إلى الهفوف، وانطباعي إيجابي جدًّا عن هذه المحافظة، والناس هنا رائعون ومتعاونون لأقصى درجة والجامعة رائعة جدًّا.
أما المشارك هاستن أوريون من النمسا فقال: تُعد هذه هي المرة الأولى، التي أزور فيها إلى المملكة العربية السعودية، وتفاجأت منذ وصولي للمؤتمر بالتنظيم الجيد وبالقائمين عليه.. لقد قاموا بعمل عظيم جدًّا، واستمتعت بالاستماع إلى العديد من المحاضرات، واطلعت على العديد من المعلومات عن الإبل.
المتحدثة الأستاذ الدكتور باميلا برجر من جامعة الطب البيطري في فيينا بالنمسا والمتخصصة في مجال الوراثة قالت: إن المؤتمر شيق جدًّا ومنظم جدًّا، وهو من أفضل المؤتمرات، التي شاركت فيها منذ جائحة كورونا على الإطلاق، وكانت الجلسات العلمية على أعلى مستوى من الناحية العلمية؛ حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة بشأن تحسين سلالات الإبل، وزيادة إنتاجها من الألبان واللحوم وعن طريق تطوير طرق تشخيص الأمراض وعلاجها، واتباع برامج التحصين المطلوبة، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة في تحسين الخصوبة والتلقيح الصناعي وإدارة المشاريع المتعلقة بإنتاج الإبل.. وبسؤالها عن انطباعها عن الأحساء وجامعة الملك فيصل؛ أفادت بأن الجامعة تسير في الطريق الصحيح نحو التطوير في جميع المجالات، وأبدت إعجابها بالجامعة وبمحافظة الأحساء، وبمشاركة الطالبات واندماجهن في الدراسة بكلية الطب البيطري، وأثنت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.