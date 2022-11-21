"منشآت" تُطلق "أسبوع الصحة" للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي

ويتضمن "أسبوع الصحة"، فعالية مجلس دعم المنشآت الذي استضاف معالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح، كما يستضيف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، والأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور شباب الغامدي، والأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أوس الشمسان؛ وذلك للحديث عن أبرز البرامج والمبادرات التي يقدمها البرنامج لتمكين ودعم القطاع الصحي، كنشاط إدارة الإيرادات الصحية، آليات تسجيل الأدوية، والفرص والمحفزات، والرعاية الأولية، ومتطلبات آلية ترخيص منشآت وإدراج منتجات التجميل، والتعريف بالبرنامج التدريبي للتميز الطبي وإدارة دورة الإيرادات، دور الهيئة العامة للغذاء والدواء في تعزيز الصحة العامة.