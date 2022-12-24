"سايڤر" تحصل على اعتماد منظمة "كريست" الدولية في "مراكز العمليات السيبرانية"

وقالت "سايڤر" إن حصولها على عضوية "كريست" اعتراف دولي من منظمة مرموقة بما باتت تتمتع به الشركة من قدرات مؤسسية في هذا المجال؛ إذ ستمكنها هذه العضوية من تعزيز التعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في الأمن السيبراني بما ينهض بمستوى هذه الصناعة عالميًّا، كما من شأنه أن يسهم في تنمية هذه الصناعة في المملكة العربية السعودية، ورفدها بأحدث الممارسات والمعايير الدولية، الأمر الذي يصب في تقدم المملكة في مؤشرات الأمن السيبراني الدولية.