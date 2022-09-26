خلال أسبوع.. "مسام" ينتزع 763 لغمًا في محافظات يمنية

ونجح الفريق في محافظة تعز في نزع لغمين مضادين للدبابات و9 ذخائر غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوازعية، ونزع 84 لغمًا مضادًا للأفراد و59 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، و3 ألغام مضادة للأفراد، و25 لغمًا مضادًا للدبابات و34 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب.