1.370 تريليون ريال.. إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي حتى أغسطس الماضي

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين" لشهر أغسطس 2022م، التي تلقي الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات لقطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وتبرز حجم التغيرات التي يشهدها القطاعان على مستوى الاستثمارات الجديدة والقائمة، ومعدلات التغيير في حجم الفرص الوظيفية.
وكشفت النشرة أن إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي حتى أغسطس الماضي بلغ 1.370 تريليون ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع 10.707 مصانع.
وأشارت إلى أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية أغسطس بلغت 2.159 رخصة؛ منها: 1.367 رخصة محاجر مواد البناء، و558 رخصة استكشاف، و168 رخصة استغلال، بالإضافة إلى 37 رخصة استطلاع، و29 رخصة فائض خامات معدنية.
وبيّنت النشرة أن عدد الرخص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة منذ يناير 2022 وحتى نهاية أغسطس بلغ 646 رخصة، باستثمارات بلغت 18 مليار ريال، فيما بدأ 811 مصنعًا عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها باستثمارات تصل إلى 22.4 مليار ريال، بينما وفر القطاع الصناعي خلال الفترة نفسها أكثر من 35 ألف فرصة وظيفية.
ويمكن الاطلاع على النشرة من خلال الرابط التالي: https://mim.gov.sa/newsletters.