1.370 تريليون ريال.. إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي حتى أغسطس الماضي

وبيّنت النشرة أن عدد الرخص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة منذ يناير 2022 وحتى نهاية أغسطس بلغ 646 رخصة، باستثمارات بلغت 18 مليار ريال، فيما بدأ 811 مصنعًا عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها باستثمارات تصل إلى 22.4 مليار ريال، بينما وفر القطاع الصناعي خلال الفترة نفسها أكثر من 35 ألف فرصة وظيفية.