أكثر من 415 مليون فرد من 55 دولة استفادوا من مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة بقطاعات الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي

وإيماناً منها بأهمية رفع المعاناة عن الإنسان أينما كان، قامت المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الإنسانية في جميع القطاعات الحيوية ومنها القطاع الصحي، الذي قام المركز من خلاله بتنفيذ 501 مشروع إغاثي بمجالات الصحة والغذاء والمياه والإصحاح البيئي شملت 55 دولة حول العالم بقيمة إجمالية تجاوزت مليار دولار أمريكي، استفاد منها أكثر من 415 مليون فرد.