"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والطائف والعرضيات. وتشهد أمطارًا خفيفة على الكامل ورهاط ومدركة والليث والقنفذة والعاصمة المقدسة، وأمطارًا غزيرة على أضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.