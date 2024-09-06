"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية ونجران وتبوك والقصيم وعسير وجازان والباحة وحائل).
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.
وتشهد منطقة تبوك أيضًا أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المعظم وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العديد وذعبلوتن، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات والدوادمي والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العلا وخيبر والحناكية والمدينة المنورة. وتشهد أمطارًا متوسطة على العيص والمهد ووادي الفرع، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.
وتشهد منطقة حائل أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق. وتشهد أمطارًا خفيفة على الشنان وبقعاء وسميراء، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة القصيم أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والطائف والعرضيات. وتشهد أمطارًا خفيفة على الكامل ورهاط ومدركة والليث والقنفذة والعاصمة المقدسة، وأمطارًا غزيرة على أضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. وتشهد أمطارًا خفيفة على البرك والقحمة، وأمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.
كما تشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرب وبيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا متوسطة على فرسان وجازان، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.