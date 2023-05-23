كاتب سعودي: شكراً محمد بن سلمان.. برؤية 2030 أوصلت السعوديين إلى الفضاء

ويؤكد "الهمزاني" أن "هذا الحدث التاريخي لن يمر مرور الكرام في تاريخ مملكتنا المشع بالإبداع والتجديد في المجالات كافة. قبل أعوام كان هناك من يرمي السعوديين بالبدو والتخلف وأصحاب الجمال والخيام وغيرها من العبارات، وكان رد قادتنا -حفظهم الله- والشعب الكريم، الصمت، وأن الأفعال أقوى من الكلمات، وها هم اليوم يصلون إلى الفضاء وغيرنا يبحث عن الأمن والاستقرار. فالحمد لله على نعمة السعودية".