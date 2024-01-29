4 ْمئوية.. "القريات" تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجات الحرارة المسجّلة على المملكة اليوم الإثنين.
وأوضح المركز أن القريات سجّلت 4 درجات مئوية، تلتها طريف ورفحاء 5 ْمئوية، وأضاف أن عرعر وتبوك سجّلتا 6 ْمئوية.
وكانت آخر القراءات الجوية والناتجة عمّا يُسمى المحاكاة الحاسوبية، قد أشارت إلى توقعات بأن تتأثر المملكة العربية السعودية بموجة قوية من البرد، ناتجة عن تسرُّب رياح قطبية شديدة البرودة من شرقي القارة الأوروبية إلى المنطقة الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ويمتد تأثيرها تدريجيًّا إلى أغلبية مناطق المملكة.
وتبدأ الموجة الباردة من المناطق الشمالية الغربية مع منتصف الأسبوع، ويمتد تأثيرها تدريجيًّا إلى باقي المناطق مع نهايتها.