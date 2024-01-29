4 ْمئوية.. "القريات" تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة

وكانت آخر القراءات الجوية والناتجة عمّا يُسمى المحاكاة الحاسوبية، قد أشارت إلى توقعات بأن تتأثر المملكة العربية السعودية بموجة قوية من البرد، ناتجة عن تسرُّب رياح قطبية شديدة البرودة من شرقي القارة الأوروبية إلى المنطقة الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ويمتد تأثيرها تدريجيًّا إلى أغلبية مناطق المملكة.