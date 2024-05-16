لإثراء تجربة الحجاج.. رئاسة الشؤون الدينية تعزز مبادرة "الإكرام في تعظيم البيت الحرام"

وقال إن شرف خدمة بيت الله الحرام؛ تصدَّر له ولاة هذه البلاد المباركة -حفظهم الله-، وعظَّموه حق التعظيم، فكانت النتيجة: ما ننعم به -بحمدالله- من التلاحم، والأمن والأمان، والرخاء والازدهار، وأن أحد مقاصد الحج الكبرى هو: تعظيم هذا البيت المنيف؛ الذي جعله الله قيامًا للناس دِينًا ودنيا، وأمنًا وأمانًا، ومنفعة وصلاحًا، ‏وتعد مبادرة "الإكرام في تعظيم البيت الحرام"؛ هي الأكبر من نوعها من المبادرات؛ في موسم الحج والتي كونها تتضمن حزمة من المسارات الإثرائية الدينية؛ لتعظيم البيت الحرام، وخدمة وفود الرحمن في موسم الحج لهذا العام؛ باستثمار أدوات التواصل والتقانة؛ لبلوغ الأهداف المأمولة منها أرجاء المعمورة، وانتفاع الحجاج، وإثرائهم روحيًا وسلوكيًا بمسارات التعظيم المتعددة؛ والوصول برسالة وهدايات المسجد الحرام إلى العالمية.