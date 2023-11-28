المملكة منسقًا إقليميًا للجنة التنسيقية لإقليم الشرق الأدنى بـ "كودكس".. لفترة ثانية

أيّدت جميع الدول الأعضاء بهيئة الدستور الغذائي "الكودكس" إعادة تعيين المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء منسقًا للجنة التنسيقية لدول إقليم الشرق الأدنى التابعة لهيئة الدستور الغذائي "الكودكس" لفترة ثانية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الـ 46 لهيئة الدستور الغذائي (CAC46)، التي تجري أعمالها بالعاصمة الإيطالية روما.
ويأتي تعيين المملكة نظير الجهود المميزة التي بذلتها الهيئة العامة للغذاء والدواء في الفترة الماضية لإدارة أعمال وأنشطة اللجنة.
وأعرب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة عن شكره لجميع الدول على إعادة تعيين المملكة.
وأكد حرص المملكة على مواصلة الجهود والعمل مع الدول الأعضاء وأمانة هيئة الدستور الغذائي لتعزيز التعاون والتكامل البنّاء في جميع أعمال وأنشطة هيئة الدستور الغذائي؛ لضمان سلامة المنتجات الغذائية وتعزيز الصحة العامة.