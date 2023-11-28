المملكة منسقًا إقليميًا للجنة التنسيقية لإقليم الشرق الأدنى بـ "كودكس".. لفترة ثانية

وأعرب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة عن شكره لجميع الدول على إعادة تعيين المملكة.