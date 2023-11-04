موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تستضيف مونديال 2034.. وتطلق "حملة شعبية لإغاثة غزة"

لحظة بلحظة، نقلت "صحيفة سبق الإلكترونية" إلى قُرائها ومتابعيها كل الأحداث المهمة، التي تمخض عنها الأسبوع الماضي، منها: توجيه القيادة الرشيدة بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة. وكذلك إعلان وزير الصحة فهد الجلاجل أن التأمين الصحي الوطني سيكون مستمرًّا مدى الحياة، وسيكون ممولاً من الدولة، ولا يتطلب موافقات مسبقة، وليس له سقف محدد، وتغطيته كاملة. وإعلان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جاني إنفانتينو موافقة مجلس "فيفا" على طلب السعودية استضافة كأس العالم 2034.
ومن الأحداث المهمة التي شهدها الأسبوع الماضي، ونقلتها "سبق" إلى قرائها أيضًا، وصول السعودية إلى المركز الثاني عالميًّا في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، وارتفاع معدل الإنفاق على البحث والتطوير في المملكة في عام 2022م إلى 19.2 مليار ريال، وانطلاق أعمال النسخة الثالثة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، وإطلاق أعمال ملتقى الترجمة الدولي 2023، وضبط 16,695 مخالفًا لنظامَي أمن الحدود والعمل خلال أسبوع.
استهل الأسبوع أحداثه المهمة بإعلان وزير الصحة فهد الجلاجل الأحد الماضي في ملتقى الصحة العالمي، الذي أقيم في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، أن التأمين الخاص سينمو 5 أضعاف خلال الفترة المقبلة بدعم من زيادة السكان وحاملي الإقامة المميزة وعدد السياح، مبينًا أن التأمين الصحي الوطني سيكون مستمرًّا مدى الحياة، وسيكون ممولاً من الدولة، ولا يتطلب موافقات مسبقة، وليس له سقف محدد، والتغطية كاملة، وأن بدء العمل بالتأمين الصحي الوطني سيكون بعد نحو ثلاث سنوات. كما أعلن "الجلاجل" انطلاق المركز السعودي للعلاج بالبروتون، وهو تقنية متقدمة جدًّا، وواعدة، وتمنح الأمل للمرضى.. وهو المركز الأول من نوعه في المنطقة.
وكشفت وزارة السياحة الاثنين الماضي عن وصول السعودية إلى المركز الثاني عالميًّا في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، فيما أفادت نشرة إحصاءات الرعاية الصحية 2023 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بأن 37.5% من سكان المملكة البالغين، ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر، لديهم تأمين صحي خاص، في حين بلغت النسبة بين الأطفال 19.5%. كما أظهرت النتائج أن نسبة الأشخاص البالغين الذين يقومون بفحوصات طبية دورية مرة واحدة على الأقل في السنة بلغت 46.8%، فيما بلغت نسبة البالغين الذين لديهم احتياجات صحية لم يتم تلبيتها لأسباب متعلقة بالنظام الصحي 4.97%.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميًّا الثلاثاء الماضي أن السعودية هي الاتحاد الوحيد لكرة القدم الذي تقدَّم بعرض لاستضافة كأس العالم 2034 بحلول الموعد النهائي المحدد لاستقبال خطابات النوايا، فيما أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو في اليوم نفسه عبر حسابه الرسمي في "انستجرام" موافقة مجلس "فيفا" على طلب السعودية استضافة كأس العالم 2034، بينما قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل: "إن ترشحنا لاستضافة كأس العالـم 2034 يجعلنا نؤكد التزامنا في الاتحاد السعودي لكرة القـدم بتلبية جميع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم لنيل حق الاستضافة".
وتابع مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الثلاثاء الماضي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الجهود الدبلوماسية التي تبذلها السعودية على مختلف الساحات؛ لدفع المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته؛ لوقف العمليات العسكرية في غزة، وتمكين المنظمات الإغاثية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين، إضافة إلى إيجاد حل عادل وشامل، يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، بينما دانت المملكة بأشد العبارات الاستهداف اللاإنساني من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر، الذي تسبب في وفاة وإصابة عدد كبير من المدنيين الأبرياء.
وانطلقت الأربعاء الماضي، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أعمال النسخة الثالثة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، تحت عنوان "رسم الأولويات المشتركة في الفضاء السيبراني"، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت"، بمشاركة أكثر من 150 متحدثًا دوليًّا، وبحضور نخبة من صناع القرار، والرؤساء التنفيذيين من المنظمات الدولية ذات العلاقة بالمجال، يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية، وأبرز الشركات العالمية من 120 دولة. فيما دعا رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، الدكتور عبدالله الغامدي، إلى تشكيل مستقبل معزز بالذكاء الاصطناعي، يكون آمنًا وشاملاً ومفيدًا للبشرية جمعاء، وذلك خلال مشاركته في قمة سلامة الذكاء الاصطناعي التي تنظمها بريطانيا.
وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الخميس الماضي بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، فيما أكد المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أن إطلاق الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة من الأعمال العظيمة والخيّرة التي تؤكد حرص القيادة في هذا البلد على تلمُّس حاجات المنكوبين والمحتاجين للمساعدة.
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أمس الجمعة نشرة إحصاءات البحث والتطوير لعام 2022م، التي بيَّنت بلوغ قيمة الإنفاق "19.2" مليار ريال، بنسبة ارتفاع "32.7%" مقارنة بالعام 2021م. كما أوضحت نتائج النشرة التوزيع النسبي للتمويل بين القطاعات؛ إذ بلغت قيمة التمويل في القطاع الحكومي "11.1" مليار ريال، بنسبة "58%" من إجمالي التمويل للبحث والتطوير؛ ليشكل أكبر حصة من التمويل مقارنة ببقية القطاعات. فيما بلغت قيمة التمويل في القطاع الخاص "7.5" مليار ريال، بنسبة "39%" من إجمالي قيمة التمويل. فيما أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة أعمال "ملتقى الترجمة الدولي 2023"، الذي يمد جسورًا من التواصل الحضاري والابتكار المعرفي، ويستأنف الأثر الذي بدأه أكبر تجمع للقطاع الترجمي في المنطقة منذ 3 سنوات لتطوير مجالات صناعة الترجمة ودعم روادها والعاملين في حقولها.
ووصل اليوم السبت مجموع التبرعات التي جمعتها منصة "ساهم" ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى 281.701.619 ريالاً حتى الآن، وبلغ إجمالي عدد المتبرعين المشاركين في الحملة حتى الآن 480138 متبرعًا.
فيما ضُبط 16695 مخالفًا لنظام أمن الحدود ونظام العمل خلال الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 17/ 4/ 1445هـ.