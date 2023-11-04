موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تستضيف مونديال 2034.. وتطلق "حملة شعبية لإغاثة غزة"

استهل الأسبوع أحداثه المهمة بإعلان وزير الصحة فهد الجلاجل الأحد الماضي في ملتقى الصحة العالمي، الذي أقيم في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، أن التأمين الخاص سينمو 5 أضعاف خلال الفترة المقبلة بدعم من زيادة السكان وحاملي الإقامة المميزة وعدد السياح، مبينًا أن التأمين الصحي الوطني سيكون مستمرًّا مدى الحياة، وسيكون ممولاً من الدولة، ولا يتطلب موافقات مسبقة، وليس له سقف محدد، والتغطية كاملة، وأن بدء العمل بالتأمين الصحي الوطني سيكون بعد نحو ثلاث سنوات. كما أعلن "الجلاجل" انطلاق المركز السعودي للعلاج بالبروتون، وهو تقنية متقدمة جدًّا، وواعدة، وتمنح الأمل للمرضى.. وهو المركز الأول من نوعه في المنطقة.