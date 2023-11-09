لستّة أيام.. "تقنية حقل" تفتح باب القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني

وأوضح عميد الكلية المهندس سمير هوساوي، أن القبول المباشر مستمرّ لمدة 6 أيام، داعيًا الراغبين في التقدّم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرّب عبر البوابة الإلكترونية للقبول "قبولي".