لستّة أيام.. "تقنية حقل" تفتح باب القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني

أعلنت الكليةُ التقنية بمحافظة حقل عن استقبال طلبات القبول المباشر الإلكتروني للراغبين في التقديم على برنامج الدبلوم الصباحي تخصص "تقنية الدعم الفني للحاسب" لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، للفصل التدريبي الثاني من العام 1445هـ.
وأوضح عميد الكلية المهندس سمير هوساوي، أن القبول المباشر مستمرّ لمدة 6 أيام، داعيًا الراغبين في التقدّم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرّب عبر البوابة الإلكترونية للقبول "قبولي".
مع ضرورة إنشاء حساب على بوابة "قبولي" من خلال الرابط التالي : قبل طلب الالتحاق المباشر