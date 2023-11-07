المدينة المنورة.. القبض على مقيم لترويجه أكثر من نصف كيلوجرام من "الشبو المخدر"

قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة المدينة المنورة على مقيم من الجنسية الباكستانية؛ لترويجه (569) جرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وذلك بإخفائها في سكنه بأكواب ورقية، ووضعها للمشترين في أماكن، وتحديدها باستخدام نظام تحديد المواقع.
وجرى إيقاف المقبوض عليه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وأهابت الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.