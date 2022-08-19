بلاغ يقود أمانة جدة إلى إغلاق مسلخ للدواجن في الحمدانية

أغلقت أمانة محافظة جدة مسلخًا للدواجن بحي الحمدانية شمال شرق المحافظة لتدني مستوى النظافة، وذلك عقب بلاغ تقدم به مواطن إثر تواجده بالموقع.
وقال المواطن لـ"سبق": أثناء تواجدي في حي الحمدانية لاحظت محل دواجن لبيع الدجاج وبجواره محل تابع له كنقاط بيع فيه منشار وسكاكين، ويقوم بسلخ الدجاج وتقطيعه داخل المحل مع وجود روائح كريهة جداً وانتشار الذباب، إضافة إلى وجود دجاج منتهي الصلاحية، والمحل تديره عمالة أجنبية ليس لديها اهتمام.
وأضاف: على الفور؛ تم إبلاغ عمليات الأمانة 940 ومسؤول آخر في الأمانة، وبعدها تواصل معي مهندس مختص من الأمانة وأعطيته المعلومات كاملة وأبلغني بعد ذلك بأنه تم إغلاق المحل وإتلاف الدواجن المنتهية الصلاحية، بعد ضبط مخالفات شملت سوء حفظ المواد الغذائية وسوء التمديدات الكهربائية.