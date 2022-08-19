بلاغ يقود أمانة جدة إلى إغلاق مسلخ للدواجن في الحمدانية

وأضاف: على الفور؛ تم إبلاغ عمليات الأمانة 940 ومسؤول آخر في الأمانة، وبعدها تواصل معي مهندس مختص من الأمانة وأعطيته المعلومات كاملة وأبلغني بعد ذلك بأنه تم إغلاق المحل وإتلاف الدواجن المنتهية الصلاحية، بعد ضبط مخالفات شملت سوء حفظ المواد الغذائية وسوء التمديدات الكهربائية.