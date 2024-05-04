قبل ربع قرن.. فيديو للأمير بدر بن عبدالمحسن يتحدث فيه عن بدايات إتقانه الكتابة الشعرية

وخلال اللقاء تحدث الأمير بدر؛ عن مفهومه للشعر والأدب والفن، وسرد القصة الحوارية التي كتبها في عمر الـ 10 سنوات عن كريستوفر كولومبوس واكتشافه أمريكا، وهي ما جعلت مدرسته تتنبأ له بمستقبل أدبي.