قبل ربع قرن.. فيديو للأمير بدر بن عبدالمحسن يتحدث فيه عن بدايات إتقانه الكتابة الشعرية

أعادت قناة الإخبارية نشر لقاءٍ مع الراحل الأمير الشاعر #بدر_بن_عبدالمحسن؛ في برنامج "وجهاً لوجه" عبر قناة السعودية الأولى يعود لعام 1999م.
وخلال اللقاء تحدث الأمير بدر؛ عن مفهومه للشعر والأدب والفن، وسرد القصة الحوارية التي كتبها في عمر الـ 10 سنوات عن كريستوفر كولومبوس واكتشافه أمريكا، وهي ما جعلت مدرسته تتنبأ له بمستقبل أدبي.
وقال الأمير بدر: اكتشفت أنني تميّزت بطرحي موضوعاً جديداً خلال كتاباتي للشعر، وكان لديّ إصرارٌ على التميُّز في الكتابة الشعرية، وشديد الثقة بموهبتي رغم إهمالي في حق نفسي كثيراً، ولم أخرج كل إمكاناتي.