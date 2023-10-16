بالصور.."منظومة الصناعة" تشارك في معرض "جايتكس دبي 2023"

وتهدف مشاركة جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية, إلى تسليط الضوء على التحول الصناعي والتعديني في المملكة العربية السعودية، وفتح قنوات تواصل مع المستثمرين من جميع أنحاء العالم، كما يتضمن الجناح معرضاً للمنتجات والخدمات التي تقدمها الوزارة ومنظومة الصناعة والتعدين للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.