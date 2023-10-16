بالصور.."منظومة الصناعة" تشارك في معرض "جايتكس دبي 2023"

افتتحت جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية جناحها المشارك في معرض جايتكس دبي 2023، الذي يقام في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتهدف مشاركة جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية, إلى تسليط الضوء على التحول الصناعي والتعديني في المملكة العربية السعودية، وفتح قنوات تواصل مع المستثمرين من جميع أنحاء العالم، كما يتضمن الجناح معرضاً للمنتجات والخدمات التي تقدمها الوزارة ومنظومة الصناعة والتعدين للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
ويشارك في الجناح عدد من جهات منظومة الصناعة والتعدين؛ بما في ذلك: برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، والهيئة السعودية للمساحة الجيولوجية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، إضافة إلى الشركة السعودية لخدمات التعدين "إسناد".