القمة الخليجية التركية.. أردوغان: علاقتنا مع دول الخليج تشهد تطورًا بشكل يومي

انطلقت قبل قليل أعمال القمة الخليجية التركية في قطر، وقال الرئيس التركي أردوغان في كلمته: حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وتركيا شَهِدَ تطورًا كبيرًا ليبلغ 23 مليار دولار.
وأضاف: في العقدين الأخيرين زاد حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج إلى 13 ضعفًا؛ موضحًا أن علاقة تركيا مع دول الخليج تشهد تطورًا بشكل يومي.
وتابع: نقدّر جهود قطر للوصول إلى هدنة إنسانية في غزة، وكنا نأمل استمرارها.
وتابع: نتنياهو يدفع المنطقة برمتها إلى الخطر من أجل مستقبله السياسي ويرتكب جرائم حرب ضد الإنسانية في غزة.