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القمة الخليجية التركية.. أردوغان: علاقتنا مع دول الخليج تشهد تطورًا بشكل يومي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

انطلقت قبل قليل أعمال القمة الخليجية التركية في قطر، وقال الرئيس التركي أردوغان في كلمته: حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وتركيا شَهِدَ تطورًا كبيرًا ليبلغ 23 مليار دولار.

وأضاف: في العقدين الأخيرين زاد حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج إلى 13 ضعفًا؛ موضحًا أن علاقة تركيا مع دول الخليج تشهد تطورًا بشكل يومي.

وتابع: نقدّر جهود قطر للوصول إلى هدنة إنسانية في غزة، وكنا نأمل استمرارها.

وتابع: نتنياهو يدفع المنطقة برمتها إلى الخطر من أجل مستقبله السياسي ويرتكب جرائم حرب ضد الإنسانية في غزة.

رجب طيب أردوغان
القمة الخليجية - التركية

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