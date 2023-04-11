"الربيعة" يطلع على جهود مشروعات المعارض والمتاحف الدولية لخدمة القرآن الكريم والسنة الشريفة

زار وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، فضيلة الدكتور ناصر بن مسفر القرشي الزهراني، بمقر مؤسسة أوقاف السلام وإدارة المعارض والمتاحف الدولية والمقر الرئيس لمشروعات خدمة السيرة النبوية الشريفة وإعداد المحتوى العلمي التأصيلي بمكة المكرمة.
واطلع الدكتور الربيعة على أحدث الإنجازات العلمية والموسوعية المؤصلة في القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة التي تصل إلى قرابة ٣٠٠ ثلاثمائة إصدار ومؤلف وبعدة لغات ويتم تقديمها عبر أحدث التقنيات والأساليب، إضافة إلى قسم موسوعة المملكة في خدمة القرآن الكريم والسنة الشريفة والحرمين الشريفين.
وأثنى على الجهود المبذولة في خدمة القرآن الكريم والسنة الشريفة وإبراز جهود المملكة في ذلك وحرصها عبر رؤيتها المبدعة على إثراء تجربة الحاج والمعتمر والزائر.
وأبدى الدكتور الربيعة الحرص على تقديم شتى فنون التعاون والدعم لهذه الأعمال الإبداعية الوطنية والعالمية عبر وزارة الحج والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وبرنامج ضيوف الرحمن.
وأشاد بحرص الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- على الدعم والعناية والاهتمام بكل الأعمال الإبداعية والحضارية والثقافية التي تُضاف إلى معالم المملكة الحضارية والتي تعود بالنفع للإنسانية جمعاء ولاسيما التي تظهر الإسلام ورسالته السامية في ثوبها النقي الوسطي الإنساني.
من جانب آخر شكر فضيلة الدكتور ناصر الزهراني الدكتور توفيق على لطفه وحرصه وصدق عطائه لخدمة دينه ووطنه ومليكه وعلى عنايته الخاصة بمشروعات السيرة النبوية الشريفة الإبداعية وحرص معاليه على الرغم من زحمة الأعباء والمسؤوليات على هذه الزيارات الداعمة والمثمرة سائلاً الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد وأن يزيدها ويزيد ولاتها عزًا ورفعةً وتوفيقًا.