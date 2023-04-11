"الربيعة" يطلع على جهود مشروعات المعارض والمتاحف الدولية لخدمة القرآن الكريم والسنة الشريفة

من جانب آخر شكر فضيلة الدكتور ناصر الزهراني الدكتور توفيق على لطفه وحرصه وصدق عطائه لخدمة دينه ووطنه ومليكه وعلى عنايته الخاصة بمشروعات السيرة النبوية الشريفة الإبداعية وحرص معاليه على الرغم من زحمة الأعباء والمسؤوليات على هذه الزيارات الداعمة والمثمرة سائلاً الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد وأن يزيدها ويزيد ولاتها عزًا ورفعةً وتوفيقًا.