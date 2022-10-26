"التأمينات" تستضيف المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي نوفمبر 2024

وقعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اتفاقية مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي "ISSA" لاستضافة المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لدول آسيا والمحيط الهادئ القادم، الذي من المقرر انعقاده في نوفمبر 2024م.
وجاء توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة المؤسسة في فعاليات المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي، الذي يعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية بتنظيم من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي "ISSA".
ووقع الاتفاقية من جانب التأمينات الاجتماعية محافظ المؤسسة محمد بن طلال النحاس، ومن جانب الجمعية الأمين العام مارسيلو أبي راميا كايتانو.
وتنص الاتفاقية على استضافة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لدول آسيا والمحيط الهادئ في نوفمبر عام 2024م، كما جاء في الاتفاقية إنشاء إطار للتعاون بين المؤسسة والجمعية لاستضافة المنتدى وتقاسم المسؤوليات وتشكيل اللجان العاملة لإدارة المنتدى، كذلك فتح قناة اتصال بين الجهتين لتبادل المعلومات وتنسيق الأنشطة والترويج لفعاليات المنتدى.
وأكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سعادته باتفاقية استضافة المؤسسة لفعاليات هذا المنتدى المهم والحيوي الذي يقام كل ثلاث سنوات، مبينًا أن هذا المنتدى يمثل أهمية كبرى بين الدول الأعضاء في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي؛ لما يقدمه ويبحثه من مستجدات في منظومة الحماية التأمينية؛ إذ يجتمع نخبة القادة ومتخصصي منظومة الحماية الاجتماعية في العالم لمناقشة الفرص والمخاطر والتحديات التي تحيط بهذه الأنظمة، وسبل مواجهتها والعمل على ديمومتها، وأكد النحاس أن المؤسسة تسخر كافة الإمكانات لإنجاح هذه الاستضافة، مقدمًا شكره للأمين العام للجمعية على التعاون البنّاء والدائم مع المؤسسة.
يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعد أحد الأعضاء البارزين في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي "ISSA" التي تأسست عام 1927م وينتسب لها 322 منظمة عضوًا من 156 دولة.
وتسعى المؤسسة من ذلك لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود فيما يخص أنشطة الحماية التأمينية والمشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل والأبحاث التي تقيمها الجمعية حول مختلف قضايا الضمان الاجتماعي، كما نالت المؤسسة التميز والإشادة، وفازت خلال حفل الجمعية مطلع هذا العام بـ26 جائزة ضمن جوائز الممارسات الفضلى؛ تقديرًا لجهودها في مجالات التحول الرقمي وخدمة العملاء والحوكمة وإدارة المخاطر وغيرها.