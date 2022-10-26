"التأمينات" تستضيف المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي نوفمبر 2024

وأكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سعادته باتفاقية استضافة المؤسسة لفعاليات هذا المنتدى المهم والحيوي الذي يقام كل ثلاث سنوات، مبينًا أن هذا المنتدى يمثل أهمية كبرى بين الدول الأعضاء في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي؛ لما يقدمه ويبحثه من مستجدات في منظومة الحماية التأمينية؛ إذ يجتمع نخبة القادة ومتخصصي منظومة الحماية الاجتماعية في العالم لمناقشة الفرص والمخاطر والتحديات التي تحيط بهذه الأنظمة، وسبل مواجهتها والعمل على ديمومتها، وأكد النحاس أن المؤسسة تسخر كافة الإمكانات لإنجاح هذه الاستضافة، مقدمًا شكره للأمين العام للجمعية على التعاون البنّاء والدائم مع المؤسسة.