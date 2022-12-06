المملكة تشارك العالم في حملة القضاء على العنف ضد المرأة ببرنامج تدريبي للحماية

وأوضح نائب رئيس الهيئة عبدالعزيز بن عبدالله الخيال، لدى افتتاحه البرنامج، أن المملكة تشارك المجتمع الدولي حملة الستة عشر يومًا، في إطار الجهود الدولية التي تهدف إلى حماية النساء والفتيات من العنف والقضاء عليه في جميع أنحاء العالم، واتخاذ إجراءات فاعلة لتعزيز الوعي بذلك؛ مشيرًا إلى أن هذا البرنامج التدريبي يستمر لمدة (3) أيام، ويستهدف المساهمة في بناء القدرات الوطنية في كل القطاعات التي تعمل على حماية الأسرة من العنف، وإيجاد البرامج والحلول لرعاية المتضررين، وتوفير بيئة أسرية وإرساء أسس مجتمع واعٍ وآمن، يحمي حقوق كل الأفراد ويدافع عنهم؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة وحماية الأسرة.