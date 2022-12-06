المملكة تشارك العالم في حملة القضاء على العنف ضد المرأة ببرنامج تدريبي للحماية

نظّمت هيئة حقوق الإنسان بمقرها في الرياض، اليوم، برنامجًا تدريبيًّا بعنوان "حقوق المرأة والحماية من العنف ودور المجتمع المدني"، انطلاقًا من اتفاقية التفاهم المُبرَمة بين الهيئة وجمعية مودة بالرياض، وفي إطار التعاون الفني القائم بين الهيئة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالتزامن مع الحملة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة التي أطلقتها الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وتستمر 16 يومًا.
وأوضح نائب رئيس الهيئة عبدالعزيز بن عبدالله الخيال، لدى افتتاحه البرنامج، أن المملكة تشارك المجتمع الدولي حملة الستة عشر يومًا، في إطار الجهود الدولية التي تهدف إلى حماية النساء والفتيات من العنف والقضاء عليه في جميع أنحاء العالم، واتخاذ إجراءات فاعلة لتعزيز الوعي بذلك؛ مشيرًا إلى أن هذا البرنامج التدريبي يستمر لمدة (3) أيام، ويستهدف المساهمة في بناء القدرات الوطنية في كل القطاعات التي تعمل على حماية الأسرة من العنف، وإيجاد البرامج والحلول لرعاية المتضررين، وتوفير بيئة أسرية وإرساء أسس مجتمع واعٍ وآمن، يحمي حقوق كل الأفراد ويدافع عنهم؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة وحماية الأسرة.
وبيّن "الخيال" أن هذا البرنامج يأتي بالتعاون مع شريك مهم من شركاء الهيئة من مؤسسات المجتمع المدني المتمثل في جمعية مودة، التي وقّعت مع الهيئة مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل والتنسيق في كل المجالات المشتركة التي تخدم حقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بالعنف الأسري؛ مضيفًا أن من شأن هذه الشراكات أن توحد الجهود وتبني القدرات الوطنية في مواجهة كل الظواهر التي تهدد البنية الاجتماعية للأسرة والمجتمع".
وتَعرّف المشاركون خلال اليوم الأول من البرنامج التدريبي، على مبادئ وقيم حقوق الإنسان، والصكوك والآليات الدولية ذات العلاقة، والحقوق الإنسانية للنساء من خلال الاتفاقيات الدولية، والمفهوم والحقوق التي تتضمنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتزامات الدول لتفعيلها، وتعليقات لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة المتعلقة بالعنف والوصول للعدالة، كما تعرفوا على التوصيات المقدمة من طرف لجنة سيداو حول التقرير الجامع الثالث والرابع للمملكة العربية السعودية، ودور المجتمع المدني في تتبع التوصيات الختامية، والمساواة وعدم التمييز من خلال أهداف التنمية المستدامة.