150 صقرًا تشارك في منافسات اليوم الثالث بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

وتواصلت اليوم المنافسات الحماسية بين عدد كبير من الصقارين المشاركين خلال ثلاثة أشواط تأهيلية لمسابقة الملواح، حيث استطاع عبدالعزيز عبدالله الدعيج بصقره "بارود" اقتناص المركز الأول في فئة "حر قرناس مُلاك سعودیین" الشوط الأول، محققًا زمن 18.924 ثانية، تلاه حامد بن ضحوي الصلبي بصقره "الخلاوي"، وجاء الصقار خالد بن علي النعيمي ثالثًا بصقره "H18".