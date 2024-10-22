"مسار" توقع اتفاقية مع "مورجنتي" بصفتها وكيل إدارة مرافق الوجهة

أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور والمشغل لوجهة "مسار"، عن توقيع اتفاقية مع شركة مورجنتي العربية السعودية المحدودة، تصبح بموجبها الأخيرة وكيل إدارة المرافق في وجهة "مسار"، وذلك بتوفير مجموعة واسعة من الخدمات، تشمل الإشراف وإدارة وتطوير خدمات المرافق، بما في ذلك التشغيل والصيانة، وتنسيق الحدائق، إلى جانب التنظيف العام والمتخصص، وإدارة النفايات، الأمر الذي يسهم في توفير تجربة زيارة مريحة وميسرة للسكان والزوار في الوجهة، حيث ستضمن مورجنتي تلبية الاحتياجات التشغيلية المعقدة للمشروع بدقة، بوصفها حلقة وصل حيوية بين وجهة "مسار" ومشغلي المرافق. تأتي هذه الاتفاقية في وقت مهم، حيث تعيش الوجهة مرحلة محورية بتعيين مشغلي مرافق البنية التحتية في إطار استعداداتها لاستقبال الزوار.