بالعربية والإنجليزية.. هيئة تطوير محمية الملك سلمان تشارك المجتمع الرياضي رسائلها التوعوية

وتأتي هذه المبادرة من منطلق تفعيل الشراكة المجتمعية من خلال نادي الطائي بجميع مبارياته الكروية والذي يتخذ من منطقة حائل مقرًّا له، ومن خلاله ثمنت الهيئة الدور الإيجابي والفعال الذي قدمه نادي الطائي من خلال الإسهام في نشر الوعي بين أهالي المنطقة بشكل خاص وبين جميع المهتمين برياضة كرة القدم بشكل عام في كل مكان والتي تعتبر الشريحة الأكبر من متابعيها من فئة الشباب من مختلف الجنسين.