عسير.. انطلاق فعاليات المعسكر العلمي الصيفي "بنات" غدًا الأحد

وقال مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري: إن المعسكر الذي يستمرّ من 16 إلى 27 محرم الجاري، يهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الطالبات وتعزيز معارفهن في علوم البرمجة والتصميم الإبداعي، وإثراء الجانب الفلكي وتعزيز البحث العلمي والابتكار في مجال علوم الفضاء، وتدريبهن على استخدام المصادر المتجددة للطاقة النظيفة، والمساهمة في رفع وعي المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة وتنميتها، بما يعزز نواتج التعلم ورفع التنافسية العالمية في المسابقات الدولية.