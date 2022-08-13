عسير.. انطلاق فعاليات المعسكر العلمي الصيفي "بنات" غدًا الأحد

تنطلق فعاليات المعسكر العلمي الصيفي الأول 2022 "بنات"، غدًا الأحد، في المركز العلمي بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، تحت شعار "قدرات طلابية.. منافسة عالميًّا"، بمشاركة 70 طالبة من خمس إدارات تعليمية.
وقال مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري: إن المعسكر الذي يستمرّ من 16 إلى 27 محرم الجاري، يهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الطالبات وتعزيز معارفهن في علوم البرمجة والتصميم الإبداعي، وإثراء الجانب الفلكي وتعزيز البحث العلمي والابتكار في مجال علوم الفضاء، وتدريبهن على استخدام المصادر المتجددة للطاقة النظيفة، والمساهمة في رفع وعي المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة وتنميتها، بما يعزز نواتج التعلم ورفع التنافسية العالمية في المسابقات الدولية.
وأضاف الدكتور "العُمري" أن المعسكر يشتمل على تسعة برامج تتمثل في: وقود المستقبل، ورحلة الفضاء، والمباني الخضراء، والأرض النشطة، والبيئات الافتراضية، وبرنامج "فيرست ليجو روبوت"، وصديق البيئة، وعلوم البرمجة، والمسابقات العلمية.
كما يضم برامج إثرائية وترفيهية وسياحية، والعديد من الشراكات مع جهات حكومية وخاصة عدة، بالإضافة إلى فعاليات العربة العلمية المتنقلة.
وأشار إلى أن المعسكر تشارك فيه إدارات التعليم بعسير، وسراة عبيدة، ومحايل عسير، والنماص، ورجال ألمع، مثمنًا جهود إدارات النشاط الطلابي، والموهوبين، والإعلام والاتصال، والأمن والسلامة، والخدمات المساندة، والصحة المدرسية، والتدريب والابتعاث.