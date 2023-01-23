إصدار أكثر من 29 ألف شهادة "مطابقة الإرسالية" لمنتجات التجميل المستوردة عبر "فسح"

ويهدف النظام إلى تمكين المستوردين من تقديم طلبات الفسوحات لمنتجات التجميل المستوردة، كما يمكّن الجهات من فحصها، وإصدار شهادات المطابقة، وتقليل الفترة الزمنية الخاصة بالفسح، ويسمح للمستوردين بالدخول على النظام بأكثر من مستخدم، وييسر عملية تعديل البيانات الخاصة بالإرسالية، إضافةً إلى تسهيل الإجراءات بين "الغذاء والدواء" وبين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بما يضمن سلامة المنتجات المستوردة، ويوحّد آلية التقديم.