الطب بـ90% في منطقة وبـ85% في أخرى.. "الشيحي" تطالب بتوحيد معايير القبول بالجامعات الحكومية وعدم التقيد بمكان السكن

وفي مقالها "فوضى معايير قبول الجامعات" بصحيفة "مكة"، تقول الشيحي: "المساواة في الفرص ترفع من مستوى التنافس والتفوق، وهذا ما لا تفعله الجامعات الحكومية مجتمعة، بينما تفعله كل جامعة وحدها حسب معايير متفاوتة من جامعة منطقة لجامعة منطقة أخرى.. لكل منطقة جامعتها ولكل جامعة معاييرها في آليات التسجيل والقبول، وهو حق من حقوق إدارة كل جامعة، لكن هذا التفاوت والاختلاف في معايير القبول يخلق فوضى، ويفاوت الفرص بين طلاب كل المناطق.. كل جامعة تحدد معايير حساب النسبة الموزونة، فبعضها يمنح الثانوية 50% من النسبة الموزونة، وبعضها 40%، وبعضها أقل".