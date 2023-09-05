"ختم كافيون العالمية".. "التخصصات الصحية" تحصل على شهادة "الجودة في أمان الاختبارات"

ويأتي حصول الهيئة على هذه الشهادة بعد استيفائها جميع المعايير الخاصة بسرية وأمان الاختبارات، التي تمثلت في أكثر من 15 معيارًا؛ حيث حصلت على إثرها على هذه الشهادة من كافيون العالمية التي تُعَد علامة تقدير مرموقة تُمَنح لمنظمات الاختبارات التي تطبّق أفضل ممارسات وسياسات وعمليات أمن الاختبارات، كما تُظهر التزام المنظمة المستمر بضمان صحة نتائج اختباراتها.