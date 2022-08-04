الإيرادات النفطية في المملكة خلال الربع الثاني تجاوزت 250 مليار ريال

أعلنت وزارة المالية، الأرقام الفعلية للميزانية في الربع الثاني، والتي كشفت تحقيق إيرادات تجاوزت 370.3 مليار ريال، شملت إيرادات نفطية تجاوزت 250 مليار ريال.
وحققت الميزانية السعودية فائضًا بنحو 78 مليار ريال في الربع الثاني.
وبلغت قيمة الإيرادات غير النفطية 120 مليار ريال في الربع الثاني، إضافة إلى 10.2 مليار ريال، إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية، و64 مليار ريال، إيرادات الضرائب على السلع والخدمات، 19 مليار ريال، ضرائب أخرى.
وفي الربع الثاني من 2022، حققت الميزانية إيرادات أخرى بلغت قيمتها 20.2 مليار ريال.
وتجاوزت قيمة فائض الميزانية 135 مليار ريال في النصف الأول من 2022.