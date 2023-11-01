"الجضعي" يناقش مع مصنّعي الأدوية التحديات والحلول للوصول إلى بيئة استثمارية
نيابةً عن وزير الصحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، التقى الرئيس التنفيذي للهيئة لـ«الغذاء والدواء» الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، مصنّعي الأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية محليًا وعالميًا.
يأتي اللقاء الذي أقيم خلال ملتقى الصحة العالمي، لرفع كفاءة القطاع وتعزيز الاستثمار على الصعيدين المحلي والدولي.
وعرضت "الهيئة" خلال الاجتماع إستراتيجيتها الرابعة، ودور القطاع الخاص في المشاركة بها، كما اطلعت الحضور على دور فريق الدعم والتطوير «داعم» الذي يزور المصانع لمساعدتها على تحقيق معدلات الالتزام باللوائح والاشتراطات الفنية المعتمدة لدى الهيئة والممارسات التصنيعية المثالية لضمان سلامة المنتجات.
وناقش رئيس "الغذاء والدواء" مع المصنّعين أبرز التحديات والحلول، للوصول إلى بيئة استثمارية محفزة تخدم الصناعة والاستثمار بالمملكة، في مجالي الأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية.
يذكر أن ملتقى الصحة العالمي أُقيم بحضور أكثر من 300 شركة عارضة من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية من 29 دولة، وضم معرضًا مصاحبًا لكل ما يخص الاستثمار في صحة الأفراد والأعمال، والاستثمار في الصحة بمفهوم شامل، ويمثل فرصة نوعية لاستكشاف آلاف المنتجات، ومشاهدة أحدث أجهزة الرعاية الصحية، ويهدف إلى تحفيز الأفراد للاستثمار في صحتهم، واستعراض الفرص الاستثمارية والتجارب النوعية للتحول الذي يشهده القطاع الصحي بالمملكة، وأحدث الاكتشافات والتقنيات والابتكارات والتجارب الطبية المختلفة في مجال الرعاية الصحية العالمية.