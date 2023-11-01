"الجضعي" يناقش مع مصنّعي الأدوية التحديات والحلول للوصول إلى بيئة استثمارية

يذكر أن ملتقى الصحة العالمي أُقيم بحضور أكثر من 300 شركة عارضة من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية من 29 دولة، وضم معرضًا مصاحبًا لكل ما يخص الاستثمار في صحة الأفراد والأعمال، والاستثمار في الصحة بمفهوم شامل، ويمثل فرصة نوعية لاستكشاف آلاف المنتجات، ومشاهدة أحدث أجهزة الرعاية الصحية، ويهدف إلى تحفيز الأفراد للاستثمار في صحتهم، واستعراض الفرص الاستثمارية والتجارب النوعية للتحول الذي يشهده القطاع الصحي بالمملكة، وأحدث الاكتشافات والتقنيات والابتكارات والتجارب الطبية المختلفة في مجال الرعاية الصحية العالمية.