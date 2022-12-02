تجربة استثنائية.. 4 بوابات إلكترونية تستقبل زوار مهرجان المؤسس للإبل

وتهدف البوابات الموزعة على مداخل منطقة العرض والميادين والساحات في إيصال الزوار بشكل سريع للمناطق الترفيهية المتنوعة، وأيضًا لمنع الزحام عند المداخل واستيعاب الأعداد الكبيرة التي يشهدها المهرجان من الزوار.