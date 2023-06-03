"المساحة الجيولوجية": تسجيل 3 هزات أرضية شرق خليج عدن صباح وعصر اليوم

وتابع: "يعتبر هذا الفالق نشطًا زلزاليًّا؛ إذ تم رصد نشاط زلزالي عليه سابقًا، كما تم رصد عدد أربع هزات ارتدادية تابعة لهذه الهزة الرئيسية، بقدر زلزالي أقل". ‏ ‏