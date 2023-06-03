"المساحة الجيولوجية": تسجيل 3 هزات أرضية شرق خليج عدن صباح وعصر اليوم

أوضح طارق أبا الخيل، المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت 3 هزات أرضية رئيسية، حدثت شرق خليج عدن صباح وعصر اليوم السبت.
وأضاف: "كان أقصى قدر زلزالي في تمام الساعة الـ 10:17:48 صباحًا بقوة زلزالية بلغت 5.8 درجة على مقياس ريختر".
وأكد أن المملكة العربية السعودية لم تتأثر -ولله الحمد- بهذه الهزة الأرضية نظرًا لبعد المسافة الكبير بين موقع الهزة الأرضية والحدود السعودية الجنوبية.
وأبان أن سبب حدوث هذه الهزة يرجع إلى الحركة على فالق أوينز الواقع بالمحيط الهندي، الذي يمثل الحد الجنوبي والجنوب الشرقي للصفيحة العربية.
وتابع: "يعتبر هذا الفالق نشطًا زلزاليًّا؛ إذ تم رصد نشاط زلزالي عليه سابقًا، كما تم رصد عدد أربع هزات ارتدادية تابعة لهذه الهزة الرئيسية، بقدر زلزالي أقل".
وأشار "أبا الخيل" إلى أنه يمكن الاطلاع على إشعارات الزلازل ومنصة المخاطر الجيولوجية من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.