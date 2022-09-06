"جودة الحياة": مهرجان ولي العهد للهجن يعكس اهتمام القيادة بالمحافظة على تراثنا

وأضاف: وجود هدف مرتبط بالمحافظة على التراث الإسلامي والعربي والوطني للمملكة والتعريف به ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 يعكس اهتمام القيادة بالمحافظة على هوية المملكة وتراثها في الوقت الذي تخطط فيه لبناء مستقبلها وفق أحدث المعايير والتقنيات العالمية، دون أن تتخلى عن هوياتها وأصالتها التي تفاخر بها أمام العالم.